版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 17日 星期三 16:42 BJT

日本个股：索尼计划本财年在移动部门裁员15%--CEO

路透东京9月17日 - 索尼 社长兼CEO平井一夫周三表示，公司将在2015年3月止的财年在移动部门裁员15%。

平井一夫对记者表示，索尼曾计划扩张移动业务，但目前正在改变这一策略。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐