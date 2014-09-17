更新版 1-日本个股：索尼下调财测，智能手机业务可能计提减值损失

(新增细节)

* 索尼预计净亏损将达21.5亿美元

* 社长平井一夫上任以后第六次发布财测预警

* 财务长7月警告移动部门或计提减值损失

路透东京9月17日 - 日本消费电子产品公司索尼 周三警告亏损程度将远比预期严重，并表示当前会计年度不会派发股息，因智能手机部门表现不佳，提列1,800亿日圆(17亿美元)的减值损失造成拖累。

索尼现预计，明年3月31日结束的会计年度将净损2,300亿日圆(21.5亿美元)，之前预测为亏损500亿日圆。公司预计营业亏损400亿日圆，7月时预测将录得营业利润1,400亿日圆。

这是索尼社长兼CEO平井一夫上任以来第六次下调财测。他在2012年上任时，承诺要通过专注移动产品、游戏和图像业务，使电子产品部门扭亏为盈。

这次下调财测也让新任财务长吉田健一郎颜面无光，他在4月1日上任时许诺，公司的预测将会更加符合实际。

吉田健一郎7月时警告，索尼本会计年度可能在移动部门计提损失。当时索尼对智能手机业务的获利展望下调至零，不过全年预测维持不变。

索尼7月还将智能手机全年销量预测从5,000万下调至4,300万部。

索尼Xperia系列高端移动设备销售不佳，因在重要的美国和中国市场上没有与运营商打好关系。(完) (编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)