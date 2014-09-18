日本个股：索尼股票遭遇大量卖单而未成交，此前公司下调财测

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透东京9月18日 - 日本消费电子产品公司索尼 股票周四遭遇大量卖单而未成交，此前该公司预计亏损程度远较预期严重，并表示当前会计年度不会派发股息，是1958年上市以来首次。
索尼在周三股市收市后表示，现预计明年3月31日结束的会计年度将净损2,300亿日圆(22亿美元)，之前预测为亏损500亿日圆，因智能手机部门提列减值损失造成拖累。 (完) (编译 王丽鑫； 审校 徐文焰)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。