日本个股：索尼股票遭遇大量卖单而未成交，此前公司下调财测

路透东京9月18日 - 日本消费电子产品公司索尼 股票周四遭遇大量卖单而未成交，此前该公司预计亏损程度远较预期严重，并表示当前会计年度不会派发股息，是1958年上市以来首次。

索尼在周三股市收市后表示，现预计明年3月31日结束的会计年度将净损2,300亿日圆(22亿美元)，之前预测为亏损500亿日圆，因智能手机部门提列减值损失造成拖累。 (完) (编译 王丽鑫； 审校 徐文焰)