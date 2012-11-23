索尼在消费电子业颓势中面临风险超过松下--惠誉

路透东京11月23日电---信用评级机构惠誉周五表示,日本松下（Panasonic）(6752.T)比同行索尼(6758.T)更有希望在日本消费电子业的颓势中幸存下来,因为前者的洗衣机及冰箱等电器业务虽然没有太多魅力,但却表现稳定.

惠誉周四将Panasonic评级下调两个级距至BB,把索尼评级调降三个级距至BB-,这是两家公司评级首次被三大评级机构之一置入垃圾级别.

穆迪和标普将两家公司的评级都设在同一级别,略高於垃圾级.穆迪最近一次调降Panasonic评级是在周二.

Panasonic的"优势在於,其相对稳定的消费电器业务仍在产生利润."惠誉亚太地区主管Matt Jamieson在周五电话会议中解释降级行为时称.

但他补充道,索尼的"多数电子业务处於亏损,该公司似乎难以支应."

索尼和Panasonic选择了不同的复苏途径.

作为Viera电视机的制造商,Panasonic试图扩大电器、太阳能板、锂电池和汽车零部件业务.虽然电器业务仅占该公司营收的约6%,但却创造出逾6%的利润率,在营业获利中比重颇大.

而曾经发明了随身听(Walkman)的索尼,正在双倍押注消费电子业务,力求在移动设备市场从三星和苹果手中抢回失地,同时也在重振数码相机和游戏业务.

两家日企评级遭下调,将削弱其在信贷市场融资以帮助重组旗下业务组合的能力.

不过,暂时来说影响有限,因为Panasonic和索尼目前都获得银行的支持.

10月,Panasonic获得三井住友金融集团(8316.T)和三菱UFJ等银行提供的76亿美元贷款承诺,并称这将使其不必在信贷市场筹资.该公司预计截止明年3月31日的当前财年将亏损100亿美元.

在降级消息公布前,索尼曾宣布计划通过发行可转债筹资19亿美元.该公司预计本财年获利16.3亿美元,因其将一项化学业务出售给一家日本国有银行.

汤森路透旗下Starmine结构性模型给予Panasonic和索尼的隐含评级为BB-,给予夏普的隐含评级为B-,要低三个级距.该模型旨在评估市场对信贷风险、债务水平和资产价值变化的看法.

标准普尔给予Panasonic和索尼BBB评级,为第二低的投资级,同时确认Panasonic评级展望为稳定,而索尼为负面.穆迪则给予这两家公司Baa3评级,为最低投资级,评级展望均为负面.(完)

--编译 王翔琼/许娜;审校 李春喜/田建华/张明钧

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