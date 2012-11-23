索尼在消费电子业颓势中面临风险超过松下--惠誉

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透东京11月23日电---信用评级机构惠誉周五表示,日本松下（Panasonic）(6752.T)比同行索尼(6758.T)更有希望在日本消费电子业的颓势中幸存下来,因为前者的洗衣机及冰箱等电器业务虽然没有太多魅力,但却表现稳定.
惠誉周四将Panasonic评级下调两个级距至BB,把索尼评级调降三个级距至BB-,这是两家公司评级首次被三大评级机构之一置入垃圾级别.
穆迪和标普将两家公司的评级都设在同一级别,略高於垃圾级.穆迪最近一次调降Panasonic评级是在周二.
Panasonic的"优势在於,其相对稳定的消费电器业务仍在产生利润."惠誉亚太地区主管Matt Jamieson在周五电话会议中解释降级行为时称.
但他补充道,索尼的"多数电子业务处於亏损,该公司似乎难以支应."
索尼和Panasonic选择了不同的复苏途径.
作为Viera电视机的制造商,Panasonic试图扩大电器、太阳能板、锂电池和汽车零部件业务.虽然电器业务仅占该公司营收的约6%,但却创造出逾6%的利润率,在营业获利中比重颇大.
而曾经发明了随身听(Walkman)的索尼,正在双倍押注消费电子业务,力求在移动设备市场从三星和苹果手中抢回失地,同时也在重振数码相机和游戏业务.
两家日企评级遭下调,将削弱其在信贷市场融资以帮助重组旗下业务组合的能力.
不过,暂时来说影响有限,因为Panasonic和索尼目前都获得银行的支持.
10月,Panasonic获得三井住友金融集团(8316.T)和三菱UFJ等银行提供的76亿美元贷款承诺,并称这将使其不必在信贷市场筹资.该公司预计截止明年3月31日的当前财年将亏损100亿美元.
在降级消息公布前,索尼曾宣布计划通过发行可转债筹资19亿美元.该公司预计本财年获利16.3亿美元,因其将一项化学业务出售给一家日本国有银行.
汤森路透旗下Starmine结构性模型给予Panasonic和索尼的隐含评级为BB-,给予夏普的隐含评级为B-,要低三个级距.该模型旨在评估市场对信贷风险、债务水平和资产价值变化的看法.
标准普尔给予Panasonic和索尼BBB评级,为第二低的投资级,同时确认Panasonic评级展望为稳定,而索尼为负面.穆迪则给予这两家公司Baa3评级,为最低投资级,评级展望均为负面.(完)
--编译 王翔琼/许娜;审校 李春喜/田建华/张明钧
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。