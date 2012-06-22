索尼和PANASONIC将於下周宣布OLED技术结盟--消息

路透东京6月22日电---两位熟悉内情的消息人士周五对路透表示,日本电视制造商索尼(6758.T)和Panasonic(6752.T)下周将宣布合作协议,共同研发量产下一代有机电激发光显示器(OLED)电视.

双方洽谈研发技术,制造价格更可负担得起的OLED萤幕,迎战韩国三星电子(005930.KS)及LG电子(066570.KS)的竞争.

日本公司在1980年代和1990年代称霸全球电视市场,但後来受到韩国对手重击,加上电视需求也疲软不振.日商希望藉由结合研发资源,抢占海外对手的市场.(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵/戴素萍

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