索尼手机业务主管称将调整售价及降成本来因应美元走强

日本央行总裁黑田东彦称目前不考虑如何调整政策组合
日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。
路透5月27日 - 日本电子业巨擘索尼(6758.T)旗下手机业务主管Hiroki Totoki周三表示，他计划藉由调整手机售价及降低成本来因应美元兑日圆走强。
Totoki警告称，对于获利而言，汇率波动所带来的冲击可能要比产业竞争来得大。
“我们正见到美元走强，受到汇率冲击，我们希望通过定价及降低营业开支来控制亏损，”Totoki在东京召开的投资人会议上表示。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
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日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。
路透新德里5月9日 - 一名消息人士周二透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)6月将削减对亚洲用户的原油供应量约700万桶，因沙特根据全球协议减产，且在夏季用电高峰来临之际，减少原油出口以满足国内需求。
周日的法国总统选举尘埃落定，2017年的欧洲政治风险问题似乎就此告一段落，资产管理公司现在转为聚焦政策制定者何时缩减数以万亿欧元计的刺激计划。决策者当初通过这种刺激计划向金融市场注入大量资金来扶持经济。