索尼手机业务主管称将调整售价及降成本来因应美元走强

路透5月27日 - 日本电子业巨擘索尼(6758.T)旗下手机业务主管Hiroki Totoki周三表示，他计划藉由调整手机售价及降低成本来因应美元兑日圆走强。

Totoki警告称，对于获利而言，汇率波动所带来的冲击可能要比产业竞争来得大。

“我们正见到美元走强，受到汇率冲击，我们希望通过定价及降低营业开支来控制亏损，”Totoki在东京召开的投资人会议上表示。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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