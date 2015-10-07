索尼CEO称若智能手机业务明年不能实现盈利 将做出抉择

路透东京10月7日 - 日本索尼(6758.T) CEO平井一夫将明年设为智能手机业务的存亡年，称如果该业务不能实现盈利，将考虑其他选项。目前该业务正苦苦挣扎。

在索尼多年亏损后，平井一夫设计了一个成功的重组方案，而且近期结果显示索尼的状况有所改善，归功于削减成本、退出个人电脑(PC)等疲弱业务，以及图像传感器和视频游戏销售强劲。但手机业务重整进展缓慢。

“如果该业务有望在明年及以后实现盈亏平衡，我们将保留该业务，”平井一夫对记者表示，“否则，我们不排除考虑其他选项。”

索尼和其他日本电子设备生产商，正苦苦与价格更低廉的亚洲对手以及苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等大厂展开竞争。

根据去年的公司数据，包括Xperia品牌的智能手机在内，索尼的手机业务在日本的市场份额只有17.5%，在北美市场份额不足1%。

索尼在7月下调了对移动通讯部门的业绩预估，预计该部门当前财年将出现600亿日圆的营业亏损，之前预计为亏损390亿日圆。

“我确实觉得我们的电子业务重振已经出现进展，为期三年的重组开始显现成效，”他说，“但我们仍需要推进智能手机业务的调整。”

索尼发言人Yoshinori Hashitani稍后表示，该公司仍有望通过削减成本，令手机业务在下个财年扭亏为盈。

“手机业务重组正按计划进行，我们的目标是在下个财年扭亏为盈。截至目前，我们没有退出手机业务的计划，”该发言人对路透说。(完)