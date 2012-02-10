索尼候任CEO将延续PlayStation策略并强力节支

路透东京2月10日电---即将接任日本索尼(6758.T)CEO的平井一夫,计画重施他曾在PlayStation部门采用的模式,透过线上网路连结硬体及软体产品,藉以重塑索尼,粉碎了有关他上任後公司策略将回归以设备为中心的臆测.

另外他表示,他将专注心力在削减电视部门成本,并且设法在其他业务压缩开支,好让索尼重回获利.

平井一夫在东京总部接受联合专访时表示,索尼电脑娱乐(SCEI)模式是一个能发挥至更大领域的大观念,硬体与软体相辅相成.

他并未说明这个策略的扩大实施会对索尼带来什麽变动.

平井一夫更迫切的任务是延续现任CEO斯特林格已有的减支,进一步采取降低成本措施停止亏损.

平井一夫将在4月1日正式接任CEO职位.

他表示,日本、欧洲及美国的销售部门,供应链及东京总部职能分支,都是有可能进行成本削减的领域.

索尼电视部门在八个会计年度已亏损超过110亿美元.

平井一夫表示,索尼希望以两年时间停止这个亏损问题的计画,目前符合进度,甚至有点超前.

他表示,推出更优秀的产品,将使获利增加多达400亿日圆,而改善成本可以再增加500亿日圆,他形容这是攻守兼备的策略.

他预测,在下一代技术形成气候之前,电视的主战场至少还有三年会在LCD技术.(完)

--编译 蔡美珍;审校

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