更新版 1-日本个股：中国的审查制度限制PS4在华销售

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* PS4在华开卖不火爆--索尼电脑娱乐执行长

* 索尼对今年PS4的全球销售展望感到满意

路透东京9月17日 - 索尼 电脑娱乐执行长Andrew House表示，尽管中国去年取消了禁止外国游戏机销售的禁令，但严格的审查制度依然限制了索尼PS4的销售。

“我们多少面临挑战，必须应对审查机制。这可能旷日费时，”Andrew House在周四接受路透专访时表示。“挑战在于要和它们的审查限制周璇。”

索尼于3月在中国开卖PlayStation 4，希望能把握14年禁令结束的机会。但中国严苛的审查制度使得游戏数量受限。

“我觉得PS4开卖的情况不是很火爆，”不过他称仍然认为“作为娱乐媒介，游戏在中国拥有巨大潜力。”

House在东京电玩展的间隙做出上述讲话。一天之前，索尼称调降PS4在亚洲的售价，以刺激销售。

PS和镜头帮助索尼抵消了智能手机和电视等传统电子产品销售的下滑。该公司预计本财年营业利润增长逾三倍。

市场研究公司VGChartz的数据显示，PS4自2013年底上市以来，已经卖出约2,500万部，几乎是微软XBox One的两倍。

7月索尼将本财年PS4的销售预估从1,600万部上调至1,650万部。House表示，对这个销售预估感到满意，并期望能超出这个目标。

“我们希望还能增长，尤其是欧洲，那里的市场似乎特别强劲，这可能是预估上调的原因。”他说。(完)