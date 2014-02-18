索尼PS4销量达530万部 超过全年销售目标

路透东京2月18日 -索尼(6758.T)称，截至2月8日，PS4游戏机销量达到530万部，超过全年销售目标。索尼将于下周在日本市场发售PS4。

PS4于去年11月29日在美国、西欧、拉美市场上市，随后在其它亚洲市场销售。索尼去年发售PS4后曾表示，希望这款游戏机的销量在2014年3月底前达到500万部。

PS4将于2月22日登陆日本市场，为目前接触这款游戏机的最后一个市场。

微软(MSFT.O)1月时称，Xbox One销量到去年12月底时已超过300万部。XboxOne于去年11月下旬发售。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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