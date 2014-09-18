路透专访：索尼PlayStation销售好于预期，料再次上调财测--负责人

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透东京9月18日 - 索尼 游戏业务首席执行官(CEO)Andrew House周四表示，希望本财年该部门能够第二次上调获利展望，因最新的PlayStation产品、游戏及其他内容的订阅超出预期。
House在周四的专访中告诉路透，他可以肯定游戏部门将进一步上调明年的营业利润。
7月公布财报时，该部门将截至明年3月的本财年营业利润预估由200亿日圆上调至250亿日圆(2.3亿美元)。
截至8月13日，索尼已经售出1,000万部PlayStation 4产品。
House还表示，索尼将在年底前在美国推出基于云端的电视服务，这是扩大网络服务用户基础的一次机会，目前索尼有5,200万名用户。该公司上周与维亚康母(Viacom) 签署协议提供其22个频道的节目，目前在寻找更多内容提供商。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。