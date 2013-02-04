索尼主题活动引发PS4面世传言

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京2月1日电 - 索尼 本月将举行其两年中首个大型Playstation主题活动，引发了网民关于索尼正准备推出PS3后继产品的猜测。

索尼拒绝表示是否会在2月20日纽约的主题活动上发布新产品。公司发言人Masaki Tsukakoshi周五表示：“我们将讨论Playstation的业务。”谷歌网站上关于“索尼2月20日Playstation”的搜索超过700万的点击。

索尼上次举办Playstation的主题活动要追溯到2011年1月，索尼在此次活动上展出了掌上游戏机终端Vita的原型。此前，索尼曾于2005年举行类似活动，此前两个月，索尼首次展示了PS3游戏机。1999年的活动展示了PS2的设计。

索尼首次推出PS3家用游戏机至今已经六年有余，已经超出了PS3和PS2推出的时间间隔，这令索尼将很快展示其下一代游戏产品概念的预期益发强烈。

索尼和任天堂 、微软 等其他游戏机制造商现在不得不应对来自苹果 、三星电子 等移动电子设备制造商的竞争。

分析师预计，平台电脑和其他移动设备将在数年之内赶上目前游戏机的图像和续航水准。（完）