索尼主题活动引发PS4面世传言

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京2月1日电 - 索尼 本月将举行其两年中首个大型Playstation主题活动，引发了网民关于索尼正准备推出PS3后继产品的猜测。
索尼拒绝表示是否会在2月20日纽约的主题活动上发布新产品。公司发言人Masaki Tsukakoshi周五表示：“我们将讨论Playstation的业务。”谷歌网站上关于“索尼2月20日Playstation”的搜索超过700万的点击。
索尼上次举办Playstation的主题活动要追溯到2011年1月，索尼在此次活动上展出了掌上游戏机终端Vita的原型。此前，索尼曾于2005年举行类似活动，此前两个月，索尼首次展示了PS3游戏机。1999年的活动展示了PS2的设计。
索尼首次推出PS3家用游戏机至今已经六年有余，已经超出了PS3和PS2推出的时间间隔，这令索尼将很快展示其下一代游戏产品概念的预期益发强烈。
索尼和任天堂 、微软 等其他游戏机制造商现在不得不应对来自苹果 、三星电子 等移动电子设备制造商的竞争。
分析师预计，平台电脑和其他移动设备将在数年之内赶上目前游戏机的图像和续航水准。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。