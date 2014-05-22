索尼称今年将完成重整 争取下财年营业利润大增两倍

路透东京5月22日 - 索尼(6758.T)社长兼CEO平井一夫表示，公司将在当前财年完成重整，并预测下一财年营业利润将增长两倍。

平井一夫在周四的新闻发布会上表示，公司连续两年的净亏“非常糟糕”，未能达到股东的预期，并承认公司对商业环境的变化反应太慢。