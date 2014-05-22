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国际财经 | 2014年 5月 22日 星期四 17:26 BJT

索尼称今年将完成重整 争取下财年营业利润大增两倍

路透东京5月22日 - 索尼(6758.T)社长兼CEO平井一夫表示，公司将在当前财年完成重整，并预测下一财年营业利润将增长两倍。

平井一夫在周四的新闻发布会上表示，公司连续两年的净亏“非常糟糕”，未能达到股东的预期，并承认公司对商业环境的变化反应太慢。

索尼称计划在2015/16财年实现营业利润4,000亿日圆(39.4亿美元)，高于当前财年1,400亿日圆的目标。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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