索尼称今年将完成重整 争取下财年营业利润大增两倍

英国央行MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透东京5月22日 - 索尼(6758.T)社长兼CEO平井一夫表示，公司将在当前财年完成重整，并预测下一财年营业利润将增长两倍。
平井一夫在周四的新闻发布会上表示，公司连续两年的净亏“非常糟糕”，未能达到股东的预期，并承认公司对商业环境的变化反应太慢。
索尼称计划在2015/16财年实现营业利润4,000亿日圆(39.4亿美元)，高于当前财年1,400亿日圆的目标。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。