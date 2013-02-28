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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 14:55 BJT

日本个股: 索尼以12亿美元出售一栋办公楼,增加本财年营业利润

路透东京2月28日 - 索尼 称,已将东京一栋办公楼售予日本地产信托公司Nippon Building Fund Inc 和另一家投资者,作价1,110亿日圆(12亿美元).

索尼称,将为此在本财年计入410亿日圆营业利润.(完) (编译 程琳; 审校 张明钧)
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