索尼PlayStation 4游戏机接近中国市场 但仍面临审查挑战

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透上海12月11日 - 索尼准备公布PlayStation 4游戏机在中国的售价和发布日期，在中国这个全球第三大游戏市场中，索尼对于官方审查的担心程度应该不亚于同业微软(MSFT.O)。
公司定于周四0900GMT左右进行公布，就在不久前微软刚刚在中国发布了Xbox游戏机。中国取消14年来对外国游戏机的销售禁令，两家公司都急于利用这个大好时机。
针对PlayStation 4在中国的销售计划，索尼还未给出售价和销售目标等细节。但消费者技术行业的分析师表示，公司掌控范围以外的一个关键变数在于：中国政府众所周知的严格审查制度。
“中国的审查将是索尼最大的挑战，”科技研究公司Gartner研究主管Roger Sheng说。
分析师认为，中国严格的审查制度预计会限制所提供的游戏产品数量，至少一开始是这样，因为所有软件在销售前都需要得到官方批准。而取得批准可能需要很长时间。
一些最畅销的PlayStation游戏可能无法获得批准，譬如以杀戮和女性着装暴露为特色的“侠盗飞车”。
PlayStation 4游戏机于去年11月在美国和欧洲率先推出，截至9月已在全球销售逾1,300万台，为1994年第一台PlayStation游戏机推出以来所有同系列游戏机的最快销售速度。
索尼的目标是在2018年3月止的会计年度，游戏与相关网络业务的全球营收最多达到1.6万亿(兆)日圆(134.7亿美元)，当前年度预计为1.3万亿日圆。
索尼将通过与上海东方明珠600832.SS的合资公司来销售其游戏机。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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