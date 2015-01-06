索尼PlayStation 4全球销量破1850万台

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透东京1月6日 - 索尼(6758.T)周二表示，1月4日止，该公司旗下PlayStation 4游戏主机全球销量突破1,850万台，10月底时累计销量为1,350万台，这显示出假日需求相当强劲，对于这家正在走出大规模网路攻击阴影的业者而言是一大亮点。
索尼电脑娱乐(SCEI)执行长Andrew House上月表示，欧洲假日销售非常强劲，出货都快要赶不上需求。
这个最新销售数字对于索尼而言也是一大宽慰，该公司目前还在应付智能手机及电视机销售疲软。索尼正迈向最近六个年度内第五年录得净亏损。
索尼在2013年底于美国、西欧及拉丁美洲开始销售PlayStation 4，而竞争对手微软(MSFT.O)的Xbox One也几乎在同一时间推出。微软11月在美国市场提供Xbox One巨幅折扣。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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