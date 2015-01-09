索尼推迟PlayStation 4游戏机在中国的发售日期

日本炼油商出光兴产与昭和壳牌签署业务结盟协议
路透东京5月9日 - 日本炼油商出光兴产与昭和壳牌石油因合并案遇阻，双方周二宣布已签署一项协议，将先组成业务同盟。
路透上海1月8日 - 日本索尼(6758.T)周四发表声明称，由于“种种因素”，该公司将推迟在中国销售PlayStation 4游戏机的时间，原先预定推出日期为1月11日。
索尼电脑娱乐(SCEI)在声明稿中称，新的发售日期尚未确定。一位在中国的公司方消息人士对路透表示，与中国当局长时间的磋商是索尼推迟推出的部分原因。
PlayStation 4的发售标志着索尼PlayStation游戏机首度进入中国市场。
中国去年取消对国外游戏机长达14年的禁令，索尼的对手微软(MSFT.O)也准备9月时在中国推出最新一代Xbox。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
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