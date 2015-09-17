索尼称PlayStation 4在中国的销售受到审查制度的挑战

路透东京9月17日 - 索尼(6758.T)电脑娱乐执行长Andrew House表示，PlayStation 4在中国的销售受到严格审查规定的挑战，这显示中国在去年解除国外游戏机禁令后仍是个艰困的市场。

“我们多少面临挑战，必须应对审查机制。这可能旷日费时，”Andrew House在周四接受路透专访时表示。“挑战在于要和它们的审查限制周璇。”

索尼于3月在中国开卖PlayStation 4，希望能把握14年禁令结束的机会。但中国严苛的审查制度使得游戏数量受限。(完)

(编译 戴素萍 审校 王洋)

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