索尼PlayStation销售好于预期 料再次上调财测--负责人

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透东京9月18日 - 索尼(6758.T)游戏业务首席执行官(CEO)Andrew House周四表示，希望本财年该部门能够第二次上调获利展望，因最新的PlayStation产品、游戏及其他内容的订阅超出预期。
House在周四的专访中告诉路透，他可以肯定游戏部门将进一步上调明年的营业利润。
7月公布财报时，该部门将截至明年3月的本财年营业利润预估由200亿日圆上调至250亿日圆(2.3亿美元)。
截至8月13日，索尼已经售出1,000万部PlayStation 4产品。
House还表示，索尼将在年底前在美国推出基于云端的电视服务，这是扩大网络服务用户基础的一次机会，目前索尼有5,200万名用户。该公司上周与维亚康母(Viacom)(VIAB.O)签署协议提供其22个频道的节目，目前在寻找更多内容提供商。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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