索尼PlayStation销售好于预期 料再次上调财测--负责人

路透东京9月18日 - 索尼(6758.T)游戏业务首席执行官(CEO)Andrew House周四表示，希望本财年该部门能够第二次上调获利展望，因最新的PlayStation产品、游戏及其他内容的订阅超出预期。

House在周四的专访中告诉路透，他可以肯定游戏部门将进一步上调明年的营业利润。

7月公布财报时，该部门将截至明年3月的本财年营业利润预估由200亿日圆上调至250亿日圆(2.3亿美元)。

截至8月13日，索尼已经售出1,000万部PlayStation 4产品。

House还表示，索尼将在年底前在美国推出基于云端的电视服务，这是扩大网络服务用户基础的一次机会，目前索尼有5,200万名用户。该公司上周与维亚康母(Viacom)(VIAB.O)签署协议提供其22个频道的节目，目前在寻找更多内容提供商。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。