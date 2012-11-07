索尼PS3获中国安全认证 引发市场解禁臆测

路透东京/上海11月7日电(记者 Tim Kelly/Melanie Lee)---索尼公司(6758.T)的PlayStation 3已取得中国安全标准认证，外界臆测其家用游戏机或将在中国解禁。

中国自2000年开始执行视频游戏机禁令，理由是保护年轻人不受影响。一些分析人士警告称，不应对索尼安全认证作过多解读，称授予其安全标准认证的中国质量认证中心并无监管权。

美国视频游戏咨询公司Niko Partners管理合伙人利萨·科斯莫斯·汉森(Lisa Cosmas Hanson)表示：“中国文化部对视游戏机有监管权，也是唯一可以撤销禁令的政府部门。”

中国质量认证中心网站显示，标注为“计算娱乐系统”(computer entertainment system)的两款PlayStation 3已经於今年7月获得认证。

索尼方面已证实获得3C认证，但对於此举是否意味着PlayStation主机能够进入中国市场三缄其口，也不愿谈论该公司是否需要获得更多证书。

索尼发言人表示：“这不代表我们将正式进入中国市场。我们承认，中国是个很有前途的市场，我们会继续研究进入该市场的可能性。”

路透未能联系到中国文化部发言人就此置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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