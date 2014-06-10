索尼今秋将在北美推出PS机顶盒产品

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透6月10日 - Sony Computer Entertainment称，今年秋季将在北美推出99美元的PlayStation电视机顶盒，用户可以通过该产品观看PlayStation商店里的电影和电视剧。
索尼周一在洛杉矶举行的E3游戏展上称，用户将可以使用该产品通过索尼游戏云服务PlayStation Now下载Playstation 3游戏。索尼将从7月31日开始在北美提供PlayStation Now服务。
去年秋季，索尼在日本和其他亚洲国家推出了“PlayStation Vita TV”电视机顶盒产品。4月竞争对手亚马逊(AMZN.O)推出了99美元的“Fire TV”机顶盒产品。
索尼还表示，今年晚些时候将推出白色版的Playstation 4，预装动视暴雪(ATVI.O)令人非常期待的《Destiny》游戏。
今年秋季，《侠盗猎车手V》也会登陆PlayStation 4。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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