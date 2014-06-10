索尼今秋将在北美推出PS机顶盒产品

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透6月10日 - Sony Computer Entertainment称，今年秋季将在北美推出99美元的PlayStation电视机顶盒，用户可以通过该产品观看PlayStation商店里的电影和电视剧。
索尼周一在洛杉矶举行的E3游戏展上称，用户将可以使用该产品通过索尼游戏云服务PlayStation Now下载Playstation 3游戏。索尼将从7月31日开始在北美提供PlayStation Now服务。
去年秋季，索尼在日本和其他亚洲国家推出了“PlayStation Vita TV”电视机顶盒产品。4月竞争对手亚马逊 推出了99美元的“Fire TV”机顶盒产品。
索尼还表示，今年晚些时候将推出白色版的Playstation 4，预装动视暴雪 令人非常期待的《Destiny》游戏。
今年秋季，《侠盗猎车手V》也会登陆PlayStation 4。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。