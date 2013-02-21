索尼推出新一代游戏主机PlayStation 4

路透纽约2月20日 - 索尼(6758.T)周三在纽约推出下一代视频游戏主机“PlayStation 4”。这款主机搭载8GB内存，用户可以通过流媒体游戏功能即时试玩视频游戏。

PlayStation 4首席系统架构师Mark Cerny表示，PlayStation 4搭配一款名为“DualShock 4”的手柄，并配有一个触摸板。

索尼去年7月斥资3.8亿美元收购美国云技术游戏公司Gaikai。索尼公司称，新主机将利用云技术提供云游戏服务。

索尼称，通过一项名为“远程游戏”的功能，玩家可在PS Vita掌机上远程玩PlayStaiton 4的游戏。

索尼还修改了新主机的用户界面，使其更符合用户偏好，并新增社交功能。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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