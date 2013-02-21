索尼推出新一代游戏主机PlayStation 4

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透纽约2月20日 - 索尼(6758.T)周三在纽约推出下一代视频游戏主机“PlayStation 4”。这款主机搭载8GB内存，用户可以通过流媒体游戏功能即时试玩视频游戏。
PlayStation 4首席系统架构师Mark Cerny表示，PlayStation 4搭配一款名为“DualShock 4”的手柄，并配有一个触摸板。
索尼去年7月斥资3.8亿美元收购美国云技术游戏公司Gaikai。索尼公司称，新主机将利用云技术提供云游戏服务。
索尼称，通过一项名为“远程游戏”的功能，玩家可在PS Vita掌机上远程玩PlayStaiton 4的游戏。
索尼还修改了新主机的用户界面，使其更符合用户偏好，并新增社交功能。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。