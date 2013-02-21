索尼推出新一代游戏主机PlayStation 4

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透纽约2月20日 - 索尼 周三在纽约推出下一代视频游戏主机“PlayStation 4”。这款主机搭载8GB内存，用户可以通过流媒体游戏功能即时试玩视频游戏。
PlayStation 4首席系统架构师Mark Cerny表示，PlayStation 4搭配一款名为“DualShock 4”的手柄，并配有一个触摸板。
索尼去年7月斥资3.8亿美元收购美国云技术游戏公司Gaikai。索尼公司称，新主机将利用云技术提供云游戏服务。
索尼称，通过一项名为“远程游戏”的功能，玩家可在PS Vita掌机上远程玩PlayStaiton 4的游戏。
索尼还修改了新主机的用户界面，使其更符合用户偏好，并新增社交功能。（完）
(编译 靳怡雯; 审校 王凤昌)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。