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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 21日 星期四 13:48 BJT

索尼推出新一代游戏机PlayStation 4

索尼周三在纽约推出新一代视频游戏主机PlayStation 4。这款主机搭载8GB内存，用户可以通过流媒体游戏功能即时试玩视频游戏。索尼去年7月斥资3.8亿美元收购美国云技术游戏公司Gaikai。索尼公司称，新主机将利用云技术提供云游戏服务。路透
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