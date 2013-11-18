索尼PlayStation 4上市24小时销量达100万台

路透11月17日 - 索尼(6758.T)周日表示，新推出的PlayStation4游戏机在美国和加拿大上市的头24小时已售出100万台。

该游戏机于11月15日上市销售。索尼寄望通过该产品开启其消费电子产品业务的复兴之路。

索尼电脑娱乐(SCEI)业务主管Andrew House在声明中称，“北美的销售势头仍非常强劲。”

他表示，“随着11月29日在欧洲和拉丁美洲推出PlayStation 4，我们预计市场的热情将持续下去。”

索尼此前表示，已获得对该游戏机逾100万台的预订单。初步数据是索尼与微软(MSFT.O)旗下XboxOne游戏机交战而打响的第一炮，后者将于11月22日上市。索尼亦希望该产品为公司亏损的消费电子产品业务复苏打下基础。

索尼希望在本会计年度于明年3月31日结束前售出500万台PS4。Robert W. Baird & Co分析师ColinSebastian曾表示，他预计第四季PS4的北美出货量介于250万至300万台。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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