索尼PlayStation 4上市24小时销量达100万台

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透11月17日 - 索尼(6758.T)周日表示，新推出的PlayStation4游戏机在美国和加拿大上市的头24小时已售出100万台。
该游戏机于11月15日上市销售。索尼寄望通过该产品开启其消费电子产品业务的复兴之路。
索尼电脑娱乐(SCEI)业务主管Andrew House在声明中称，“北美的销售势头仍非常强劲。”
他表示，“随着11月29日在欧洲和拉丁美洲推出PlayStation 4，我们预计市场的热情将持续下去。”
索尼此前表示，已获得对该游戏机逾100万台的预订单。初步数据是索尼与微软(MSFT.O)旗下XboxOne游戏机交战而打响的第一炮，后者将于11月22日上市。索尼亦希望该产品为公司亏损的消费电子产品业务复苏打下基础。
索尼希望在本会计年度于明年3月31日结束前售出500万台PS4。Robert W. Baird & Co分析师ColinSebastian曾表示，他预计第四季PS4的北美出货量介于250万至300万台。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。