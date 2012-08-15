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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 15日 星期三 12:01 BJT

索尼今秋将推出PSM跨平台游戏服务

索尼电脑娱乐(SCEI)周二表示，将在今秋推出PlayStation Mobile(PSM)跨平台游戏服务，在PlayStation Vita掌机、 Xperia智能手机和平板电脑等设备上提供应用软件和其他内容。该服务将首先登陆日本、美国等九个国家。

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