《热点透视》索尼复兴之路依旧雾里看花

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 洪曦
路透纽约4月17日 - 正如日本一样，索尼(6758.T)也需要一场复兴。往昔的电子业巨头身份已是过眼云烟，只能眼睁睁看着苹果和三星电子等企业夺去曾经主导的市场。索尼的创新优势和品牌也都风光不再。首相安倍晋三重新振兴日本经济的希望或许会落空。而索尼新任社长兼CEO平井一夫的重整计划看上去也依旧前景难料。
过去的10年里，索尼的市值已经蒸发掉约一半，目前在170亿美元左右。三星电子与苹果的市值分别是索尼的约12倍和25倍。这还是在日圆疲弱和央行出台激进措施令市场大涨后得出的市值。从1月份到现在，索尼的股价暴涨了近50%。
索尼若想重现往日光辉，需要做的事情还有很多。在各大城市里，很难发现使用索尼手机或平板电脑的人群。过去的10年中，索尼一直裹步不前，并没有开发面向未来的产品。苹果和三星则已在创新和质量上占据领先地位。对于一家发明了随身听Walkman以及曾站在全球消费电子和微电子行业顶峰的企业来说，这是一个残酷的现实。
索尼的固执态度是其自身存在的问题之一。这种特质在日本企业中并不罕见。索尼在踏入某个市场后，就不甘愿脱身。在近10年的时间里，日本索尼(6758.T)的电视业务一直在亏损。诚然，2011年时索尼将液晶显示器(LCD)合资企业的股份转让给了三星。另有一些业务出售给了政府和台湾鸿海精密。但是上个财年索尼还是在电视业务上亏损了逾8亿美元。
业务过度分散化则是另一个问题。索尼将触角伸向芯片制造、金融、音乐与电影制作等领域，既消耗了资金和管理时间，也让公司过于臃肿。索尼还将自身标准施加到这些业务部门，而不是遵照全球的常规做法。例如，索尼的数码Walkman多年以来无法播放MP3。这种做法可能会打击盗版现象，但是无助于吸引消费者。
第三点，在一个软件愈发占据主导地位的世界里，索尼实际上却是一家硬件公司。苹果公司虽然也生产硬件设备，但其最强大的能力或是开发新代码。索尼的产品偶尔会灵光闪现--例如该公司的PS2就成为了历史上最畅销的游戏机，但PS3的销量仅为PS2的约一半，预示下一代机型可能也不会取得太好成绩。
所以，除了在全国范围内推行的安倍经济学之外，索尼如果想要东山再起，在企业层面上还需要一些决断力。执行长将重点放在数码影像、游戏和移动设备上的计划，是一个良好开端；全资收购索尼与爱立信的合资企业股份尤其能够提供保证。索尼的新款Xperia Z智能手机在日本脱销，取得了骄人成绩。
该公司的电影和音乐业务是盈利部门。上财年该业务约带来了115亿美元的营收，将该营收乘以年初时被出售的厂牌Parlophone的乘数，那么电影和音乐业务的市值在约180亿美元。假如是这样的话，将意味着投资者看淡索尼的其他业务，平井一夫会有更多空间去扭转公司表现。
不幸的是，历史表明索尼的投资者不该抱有期望。前任会长斯特林格亦曾建议公司缩减业务，并让不同部门更好地协同作战。2008年全球金融危机、2011年福岛核事故与海啸事件无法给斯特林格带来帮助。以接任时机来看，平井一夫的运气可能稍好一些；同时他作为日本人，在日资跨国企业中也有一定优势。不过出售公司旗下娱乐部门的做法有点过激。
另外，索尼若想在电子行业重新翻身，也是困难重重。竞争环境相当残酷，营业利润率很难超过单位数。三星电子等同业能够以大量亏损来换取或重新获得市场份额。这意味着索尼实现5%营业利润率的目标将很难达到。
索尼最大的期许或许是开发新设备--类似原先为公司带来成功的Walkman产品。索尼与奥林巴斯新组建的健康设备合资企业，具备成为亮点的潜力。或许索尼还没有展示出，该公司还未忘掉那出类拔萃的移动设备设计能力。
然而许多寻求重振业务的企业也具备优势--例如黑莓、谷歌旗下的摩托罗拉和诺基亚。安倍经济学和日圆走弱或许能为索尼铺平道路。不过，就像大多数日本企业一样，料可帮助索尼摆脱“失去的十年”的产品与文化依旧是雾里看花。(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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