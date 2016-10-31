索尼下调年度获利展望 因出售电池业务产生资产减值

路透东京10月31日 - 索尼(6758.T)周一表示，将下调年度获利展望，因将旗下电池业务出售给村田制作所(6981.T)发生资产减值损失。

索尼目前预计其截至明年3月的年度，营业利润为2,700亿日圆(26亿美元)，比7月时预测的低300亿日圆。