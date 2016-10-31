索尼下调年度获利展望 因出售电池业务产生资产减值

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月31日 - 索尼(6758.T)周一表示，将下调年度获利展望，因将旗下电池业务出售给村田制作所(6981.T)发生资产减值损失。
索尼目前预计其截至明年3月的年度，营业利润为2,700亿日圆(26亿美元)，比7月时预测的低300亿日圆。
索尼此前同意将电池业务作价约175亿日圆出售，预计此项出售会发生330亿日圆的减损支出。
索尼将在周二公布上半财年业绩以及全年财测的进一步细节。(完)
(编译 王洋; 审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。