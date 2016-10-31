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国际财经 | 2016年 10月 31日 星期一 15:06 BJT

索尼下调年度获利展望 因出售电池业务产生资产减值

路透东京10月31日 - 索尼(6758.T)周一表示，将下调年度获利展望，因将旗下电池业务出售给村田制作所(6981.T)发生资产减值损失。

索尼目前预计其截至明年3月的年度，营业利润为2,700亿日圆(26亿美元)，比7月时预测的低300亿日圆。

索尼此前同意将电池业务作价约175亿日圆出售，预计此项出售会发生330亿日圆的减损支出。

索尼将在周二公布上半财年业绩以及全年财测的进一步细节。(完)

(编译 王洋; 审校 张荻)

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