索尼意外发出获利预警 因出售电池业务产生资产减值（更新版）

(新增分析师预估)

路透东京10月31日 - 消费类电子巨头索尼(6758.T)下调年度获利展望，归咎于旗下电池业务出售相关的损失。此举令市场感到失望，市场原本预期在PlayStation 4强劲销售动能以及虚拟现实耳机推出的提振下，该公司能够上调财年获利预估。

经过数年的重组，索尼正在将业务重心重新聚焦视频游戏、娱乐和相机传感器等领域，出售电池业务正是这一努力的一个环节。

尽管将旗下电池业务出售给村田制作所(6981.T)已经在7月份曝光，但此事对索尼获利的影响似乎要大于原本的预期。

索尼目前预计其截至明年3月的年度，营业利润为2,700亿日圆(26亿美元)，比7月时预测的低300亿日圆，比上一财年下降8%。

这也低于汤森路透Starmine SmartEstimate对27位券商调查预估的3,086.5亿日圆。

分析师原本希望，PlayStation 4游戏机及游戏软件旺销会提振获利，而且随着该公司在年底假日购物季推出这款游戏机的升级版，获利情况只会更好。

索尼本月还发布了PlayStation VR耳机，并称影像感应元件生产将在下半年恢复全产能生产，因智能手机需求上升。

索尼周一表示，同意以约175亿日圆出售其电池业务，并预计认列330亿日圆与该出售交易相关的减值费用。

该公司将在周二发布上半年财报和全年展望的进一步详情。(完)