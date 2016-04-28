索尼年度营业利润激增329.2% 创八年来最高

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京4月28日 - 日本电子制造商索尼(6758.T)周四公布，年度营业利润创下2007财年以来最大，因处境艰难的智能手机业务得到重组，且游戏产品PlayStation 4需求旺盛。
索尼截止3月财年的营业利润激增329.2%，至2,942亿日圆(27亿美元)，大体与本月稍早公布的财测一致。
正如该公司此前的暗示，索尼未公布本财年的获利展望，因该公司仍在评估日本南部地震的影响。地震造成该公司的图像传感器工厂停产。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。