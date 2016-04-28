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国际财经 | 2016年 4月 28日 星期四 15:05 BJT

索尼年度营业利润激增329.2% 创八年来最高

路透东京4月28日 - 日本电子制造商索尼(6758.T)周四公布，年度营业利润创下2007财年以来最大，因处境艰难的智能手机业务得到重组，且游戏产品PlayStation 4需求旺盛。

索尼截止3月财年的营业利润激增329.2%，至2,942亿日圆(27亿美元)，大体与本月稍早公布的财测一致。

正如该公司此前的暗示，索尼未公布本财年的获利展望，因该公司仍在评估日本南部地震的影响。地震造成该公司的图像传感器工厂停产。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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