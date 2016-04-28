索尼年度营业利润激增329.2% 创八年来最高

索尼截止3月财年的营业利润激增329.2%，至2,942亿日圆(27亿美元)，大体与本月稍早公布的财测一致。

正如该公司此前的暗示，索尼未公布本财年的获利展望，因该公司仍在评估日本南部地震的影响。地震造成该公司的图像传感器工厂停产。(完)