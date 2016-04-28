索尼全年获利创八年最高 但设备业务由盈转亏增加疑虑（更新版）

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京4月28日 - 日本电子制造商索尼(6758.T)周四公布，年度营业利润创下2007财年以来最大纪录，因智能手机业务致力降低成本，且游戏产品PlayStation 4需求旺盛。
在3月结束的上财年，索尼的营业利润增长逾三倍，至2,942亿日圆(27亿美元)，大体与本月稍早公布的财测一致。
但从财报内容判断，索尼的增长前景可能存疑，因为包括影像感测器在内的设备业务，由上年同期的获利890亿日圆转为亏损290亿日圆，而该业务对于索尼近年来的复兴起到关键作用。
正如该公司此前所说，索尼未公布本财年的获利展望，因该公司仍在评估日本南部地震的影响。地震造成该公司的图像传感器工厂停产。索尼周四表示，停产可能导致“严重损失”。
索尼已经将业务侧重点转向传感器等利润率更高的产品，但自去年底开始全球高端手机市场放缓，已经影响传感器销售。
索尼主要客户包括苹果(AAPL.O)，而苹果周二公布iPhone销量首次下滑，且十多年来营收首次下降。这家开创智能手机时代的公司面临市场愈加饱和的困境。(完)
(编译 李春喜/杜明霞；审校 蔡美珍/张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。