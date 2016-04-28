索尼全年获利创八年最高 但设备业务由盈转亏增加疑虑（更新版）

路透东京4月28日 - 日本电子制造商索尼(6758.T)周四公布，年度营业利润创下2007财年以来最大纪录，因智能手机业务致力降低成本，且游戏产品PlayStation 4需求旺盛。

在3月结束的上财年，索尼的营业利润增长逾三倍，至2,942亿日圆(27亿美元)，大体与本月稍早公布的财测一致。

但从财报内容判断，索尼的增长前景可能存疑，因为包括影像感测器在内的设备业务，由上年同期的获利890亿日圆转为亏损290亿日圆，而该业务对于索尼近年来的复兴起到关键作用。

正如该公司此前所说，索尼未公布本财年的获利展望，因该公司仍在评估日本南部地震的影响。地震造成该公司的图像传感器工厂停产。索尼周四表示，停产可能导致“严重损失”。

索尼已经将业务侧重点转向传感器等利润率更高的产品，但自去年底开始全球高端手机市场放缓，已经影响传感器销售。

索尼主要客户包括苹果(AAPL.O)，而苹果周二公布iPhone销量首次下滑，且十多年来营收首次下降。这家开创智能手机时代的公司面临市场愈加饱和的困境。(完)