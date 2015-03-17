更新版-1 日股业绩：索尼第三季业绩终值好于初估，传感器和游戏业务表现强劲

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路透东京3月17日 - 日本消费电子公司索尼 周二公布，第三季营业利润正式数据为1,820亿日圆(15亿美元)，较上月公布的初估值增加2.2%。这主要得益于削减支出，以及传感器和视频游戏机销售强劲。

上月公布的数据并非最终数值，因为自电脑系统遭黑客入侵以后，索尼还没有编制好电影业务的准确数据。索尼称第三季营业利润约为1,780亿日圆，较上年同期增长近一倍。

索尼称，若包括电影业务的正式数据在内，第三季营收同比增长6.5%至2.567万亿日圆，上月时估计为2.558万亿。

截止3月31日的全年业绩预测未变。

索尼在高端智能手机市场落后于苹果 和三星 ，扩大市场份额非常艰难。

该公司大幅削减支出，砍去不盈利的业务，并把重点放在扩张利润较好的手机摄像头传感器业务。今年索尼股价上涨超过30%，市场寄望该公司能够扭转局面。(完)