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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 14:44 BJT

日股业绩：索尼第二季营业利润略超预期，受益于游戏业务营收强劲

路透东京10月29日 - 日本索尼 周四公布第二季录得营业利润，视频游戏业务营收强劲，抵消了智能手机营收下滑。

索尼7-9月当季营业利润为880亿日圆（7.29亿美元），略高于汤森路透调查的分析师预估873亿日圆。公司上年同期亏损856亿日圆。(完)

(翻译 张荻； 审校 白云)

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