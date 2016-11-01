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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 15:23 BJT

更新版 1-日股业绩：索尼7-9月营业利润几近腰斩，地震冲击余波荡漾

公司游戏业务营业利润下降至190亿日圆，上年同期为239亿日圆，因日圆升值打压了海外收入。

投资者期望年底假日购物季临近之际游戏业务会有所增长，本月底还将发布PlayStation 4 Pro。

外界普遍预期索尼将引领新兴起的VR(虚拟实境/虚拟现实)市场，其耳机产品比竞争对手价格略低，且公司的游戏机已拥有4,000万玩家。(完)

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