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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 14:48 BJT

企业结盟：索尼、Panasonic及JDI将设立合资企业，生产OLED显示器

路透东京7月31日 - 索尼 、Panasonic 和日本显示器公司(JDI) 周四表示，将成立一家合资公司，共同开发有机电激发光显示器(OLED)，政府支持的产业革新机构(INCJ)将持有多数股权。

这家合资企业将整合日本所有的OLED技术，为可穿戴设备、智能手机和平板电脑生产从小型至中型的面板。

新公司名为JOLED Inc，计划于1月成立。INCJ将拥有75%的投票权，日本显示器公司持有15%，索尼和Panasonic各持有5%。(完)

(编译 李春喜 审校　龚芳)
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