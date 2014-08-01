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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 08:31 BJT

日本热股：索尼股价触及三个月高位，因第一季获利优于预期

0010GMT，索尼股价上涨4%，报1,842日圆，此前触及1,880日圆的高位，为4月24日以来最高水平。

索尼在周四收盘后公布，4-6月营业利润为698亿日圆(6.79亿美元)，远超分析师预期的166亿日圆，不过公司也下调了对智能手机和电视全年销售的预测。PlayStation 4为索尼产品。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
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