索尼拟大幅提高电子设备部门营收 继续重组电视和手机部门

路透东京11月25日 - 亏损中的日本索尼(6758.T)称，计划在未来三年内让电子设备部门营收跳增近70%，同时警告准备进一步对电视和智能手机部门进行重组。

索尼周二召开投资人大会，会上公布了让影像传感器部门营收成长至1.3-1.5万亿(兆)日圆(110-127亿美元)的远大计划。

消费电子部门在索尼整体营收中约占70%。不过电视和智能手机等主流业务一直难以追上苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等对手。

索尼股价上涨逾5%，会议报告发布前分析师的正面看法予以支撑。

索尼并未给出智能手机业务的获利目标，该业务对其业绩的拖累最 为严重。不过索尼表示，将在2015年3月底之前发布财测。该公司称将削减智能手机产品阵容，并根据地区来调整销售和市场策略，努力扭转这项业务的现状。

至于电视业务，索尼表示即使未来三年销售下滑20-30%，公司仍计划打造一个盈利的业务结构。索尼称可能将产品组合的规模瘦身30%。

索尼预计未来三年游戏业务营收将在1.4兆-1.6兆日圆，当前财年营收预计将在1.29兆日圆。

该公司还表示，计划让游戏部门的营业利润率从2.7%左右提高到5-6%。

上个月，索尼公布第二季营业亏损低于预期，因图像传感器销售强劲。而上周索尼表示，计划未来三年实现电影和电视节目收入提高三分之一。(完)

(编译 王丽鑫/洪曦; 审校 李爽/张涛)

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