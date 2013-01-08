索尼考虑出售电池业务 但尚未做出决定--社长

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透拉斯维加斯1月7日 - 日本索尼(6758.T)社长兼首席执行官(CEO)平井一夫周一表示,公司正考虑出售电池业务,但尚未做出决定.索尼正寻求剥离非核心资产,努力扭转困局.
"(出售部门的)讨论涉及对核心业务没有实质帮助的任何业务部门,"他说.
索尼正在出售资产以助其削减成本,并产生能列为营业利润的现金.该公司去年9月将旗下化学部门以7亿美元的价格出售给日本一家国有银行.索尼还在考虑出售其纽约总部大楼.(完)
(编译 王兴亚; 审校 张涛)
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