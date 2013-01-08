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国际财经 | 2013年 1月 8日 星期二 13:33 BJT

索尼考虑出售电池业务 但尚未做出决定--社长

路透拉斯维加斯1月7日 - 日本索尼(6758.T)社长兼首席执行官(CEO)平井一夫周一表示,公司正考虑出售电池业务,但尚未做出决定.索尼正寻求剥离非核心资产,努力扭转困局.

"(出售部门的)讨论涉及对核心业务没有实质帮助的任何业务部门,"他说.

索尼正在出售资产以助其削减成本,并产生能列为营业利润的现金.该公司去年9月将旗下化学部门以7亿美元的价格出售给日本一家国有银行.索尼还在考虑出售其纽约总部大楼.(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛)

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