索尼与三星达成共识 将解散LCD面板合资企业--消息

(新增分析师评论等)

* 双方同意结束合资企业,寻求更低廉的液晶面板货源

* 三星将为索尼的近50%持股支付1.08万亿(兆)韩元

* 索尼股价收盘上涨1.6%,三星下跌0.2%

路透东京/首尔12月26日电---三星电子(005930.KS)周一表示,索尼(6758.T)同意以9.4亿美元的价格,将液晶显示器(LCD)面板合资企业的近50%股份出售给三星电子.索尼正苦於控制电视业务亏损.

该合资企业7月曾缩减注册资本15%,消息人士称索尼正在就退出进行谈判,希望向其他供应商采购更加低廉的电视面板.而三星正在推出新一代显示面板.

索尼先前在11月称,预估该公司可能连续第四年出现亏损,光是电视部门就将亏损22亿美元,肇因於需求不振及日圆飙升.

索尼当时表示将整顿LCD面板采购作业,但关於其与三星合资企业的前景,索尼并未置评.

"就该决策的方向而言,这具有积极意义,"水户证券分析师Keita Wakabayashi表示."但如果是赔本退出的话,有人可能要问为什麽不早做决定."

一些分析师表示,1,000亿美元的LCD电视市场去年已经达至景气峰值,且将每年萎缩3-4%,因发达国家消费者已经大块头的阴极管射线电视换成了平面电视,而去年夏季开始LCD市场已经供过於求.

4月时索尼宣布至少一年内,不会增持与日本夏普(6753.T)合资公司的股权,10月时则宣布出资15亿美元从爱立信(ERICb.ST)手中收购双方的合资公司,暗示加大力度进军智能手机市场.

索尼当前希望开发音乐和影像设备,来帮助其追赶苹果等智能手机的领袖企业.

日本索尼周一称,预计出售与三星电子(005930.KS)合资的液晶显示器(LCD)面板企业中的股份,将令10-12月当季产生大约660亿日圆的减值损失.不过索尼称,预计该交易将带来500亿日圆的年度开支节省.

在该合资公司中,索尼持有近50%的股权.

索尼股价周一收高1.6%;日经指数.N225收高1%;三星电子股价小跌0.2%.(完)

--编译 李春喜/田建华;审校 张明钧/王洋

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