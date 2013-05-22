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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 08:24 BJT

日本热股：索尼盘初触及两年高位，受分拆娱乐业务的报导带动

路透东京5月22日 - 索尼 股价周三盘初上涨6.3%至2,300日圆的两年高位。此前日本经济新闻报导称，索尼正在考虑评估最大股东Third Point LLC要求分拆电影及音乐业务的提议。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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