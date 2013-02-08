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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 08:46 BJT

日本热股: 索尼股价大跌逾6%,此前公布第三季营业利润低于预期

路透东京2月8日 - 日本索尼 股价周五盘中大跌超过6%,此前公布第三季营业利润低于预期.(完)
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