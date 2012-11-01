索尼夏普身处困境 欲调整业务扭转颓势

路透东京11月1日电---日本索尼(6758.T)出脱旗下化学业务之後,7-9月季度料将录得营业获利.但是投资人仍无法肯定消费电子业务的改造计划,能否助索尼达成其期待的获利成长.

索尼市值目前不到120亿美元,股价自6月底以来下跌了16%.该公司的五年期信用违约交换合约跳升了将近60%.日股日经指数.N225跌幅则不到1%.

汤森路透I/B/E/S预估,索尼第二季料将公布营业获利338亿日圆(4.247亿美元),上年同期为亏损16亿日圆.索尼旗下产品Bravia电视、Vaio笔电及PlayStation游戏机,均面临疲弱需求及激烈竞争.

索尼已将旗下化学制品部门以580亿日圆卖给具国营色彩的日本政策投资银行.出脱其他资产也可能更进一步提升本财年的营运获利,索尼正准备关闭位於东京的品川技术中心,根据媒体报导,索尼甚至可能将其美国业务总部Sony Tower出售.

索尼曾表示要在明年3月底之前将全球员工缩编1万人,约为其员工总数的6%,以寻求减少300亿日圆的成本.

**高风险**

平井一夫在4月接任社长一职,承诺将重建索尼的游戏,数码照相和通信设备业务,并大力发展医疗设备等新业务,因电视业务不断萎缩--在过去八年中,索尼的电视部门亏损接近90亿美元.在9月末,索尼同意出资500亿日圆成为奥林巴斯(Olympus)(7733.T)最大的股东.奥林巴斯是生产医疗内窥镜的全球领先企业.

"这一领域是索尼将继续重点发展的领域,当然也是高风险高回报的市场,"摩根大通证券分析师和泉美治在最近的报告中写道."尽管预计电子部门(全年)利润率会改善,但认定持续复苏到来还有些为时过早."

产品需求疲弱,且来自苹果(AAPL.O),三星(005930.KS)和其它同业的竞争十分激烈,与此同时索尼还要应对日圆升值和全球经济低迷问题.

**前景益发黯淡**

索尼在8月将全年营业利润预估调降逾四分之一至1,300亿日圆,但仍高於19位分析师预期的1070亿日圆.索尼预计年度净利润为200亿日圆,而市场预估却只有这的三分之一左右.

"索尼是否会调降全年营业利润预估尚不得而知,不过我们仍认为下半年会有不小的差距,主要是在智能手机和游戏方面,"高盛分析师Takashi Watanabe在客户报告中说.

连续四年净亏损之後,财务状况削弱也阻碍了索尼的发展.截至6月底,该公司的股东权益比率降至15%以下,而普遍看法是20%是公司健康的最低门槛.

对於索尼的竞争对手--日本电视制造商夏普(6753.T)来讲,扭亏为盈的需要更加迫切.夏普也定於周四公布业绩.

夏普已获得46亿美元银行救助贷款,并承诺裁撤10,000个岗位,出售资产,并恢复盈利.到6月底,夏普的股东权益比率为18.7%.

汤森路透I/B/E/S六位分析师平均预估,夏普第二季料录得504亿日圆营业亏损.

近期的中日岛屿主权之争导致中国爆发一些反日活动,夏普和索尼两家公司可能也都感受到了这种冲击.夏普约有20%的营收来自中国,而索尼的在华业务约占8%.

自6月底以来,夏普股价已下跌过半,来到150日圆下方的纪录低位,而五年前的股价高於2,440日圆.公司市值已降至不到24亿美元.(完)

--编译 李婷仪/郑茵/艾茂林;审校 张荻/侯向明

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