索尼提高全球智能手机制造商排名恐面临持久战

路透东京10月11日 - 索尼(6758.T)社长兼CEO平井一夫周五对记者表示，将谨慎应对美国和中国等主要海外智能手机市场。索尼力图成为全球第三大智能手机制造商。

平井一夫已认定智能手机是扭转索尼亏损的电子业务的关键产品，但其旗舰Xperia手机在日本和欧洲以外地区尚未激起太大反响。这两块市场占到公司营收的60%。

根据研究机构Gartner，今年第二季索尼在全球手机制造商中排名第九。在美国市场，索尼手机仅由第四大运营商T-Mobile USTMUS.N提供。而且尽管已与中国三大运营商签约，但尚未深入进军中国市场，。

“我们工作重中之重是维持在日本的市场份额或是予以扩大，”平井一夫表示。

“接下来，我们希望积极争取扩大在欧洲的市场份额，我们在欧洲的份额已经相当大。这就是我们倾注大量管理资源进行的两大事项。”

他补充称，“但要进入美国市场，需要大量资源和很强的营销力度，所以我们必须一步一步来。”

然而索尼在日本本土市场的日子却越来越难过，因苹果(AAPL.O)努力巩固其在日本市场的龙头地位，在抵制日本最大电信运营商NTT DoCoMoInc(9437.T)近五年后，上月苹果终于向NTT DoCoMo提供其iPhone手机。

但平井一夫称，索尼Xperia手机在日本的声誉应助其抵御来自苹果的威胁。

他称，“Xperia手机的硬件和服务在日本有很高的品牌认知度。”

索尼为截至明年3月会计年度设定的目标是，在全球范围内销售4,200万部智能手机。

据研究机构国际数据公司(IDC)数据，去年三星电子(005930.KS)成为全球智能手机制造企业的状元，手机出货量为2.182亿部，苹果紧随其后，销量为1.359亿部。诺基亚NOK1V.HE排名第三，销量为3,500万部。(完)

(编译/审校 王翔琼/于春红/田建华/隋芬)

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