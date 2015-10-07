更新版 1-日本个股：索尼CEO称若智能手机业务明年不能实现盈利，将做出抉择

台湾债市：五年券106/2殖利率早盘随美债扬升，休假模式启动交易偏淡
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
(新增细节)
* CEO领导的重组计划已经出现一些成效
* 但手机业务重整进展缓慢
路透东京10月7日 - 日本索尼 CEO平井一夫将明年设为智能手机业务的存亡年，称如果该业务不能实现盈利，将考虑其他选项。目前该业务正苦苦挣扎。
在索尼多年亏损后，平井一夫设计了一个成功的重组方案，而且近期结果显示索尼的状况有所改善，归功于削减成本、退出个人电脑(PC)等疲弱业务，以及图像传感器和视频游戏销售强劲。但手机业务重整进展缓慢。
“如果该业务有望在明年及以后实现盈亏平衡，我们将保留该业务，”平井一夫对记者表示，“否则，我们不排除考虑其他选项。”
索尼和其他日本电子设备生产商，正苦苦与价格更低廉的亚洲对手以及苹果 和三星电子 等大厂展开竞争。
根据去年的公司数据，包括Xperia品牌的智能手机在内，索尼的手机业务在日本的市场份额只有17.5%，在北美市场份额不足1%。
索尼在7月下调了对移动通讯部门的业绩预估，预计该部门当前财年将出现600亿日圆的营业亏损，之前预计为亏损390亿日圆。
“我确实觉得我们的电子业务重振已经出现进展，为期三年的重组开始显现成效，”他说，“但我们仍需要推进智能手机业务的调整。”
索尼发言人Yoshinori Hashitani稍后表示，该公司仍有望通过削减成本，令手机业务在下个财年扭亏为盈。
“手机业务重组正按计划进行，我们的目标是在下个财年扭亏为盈。截至目前，我们没有退出手机业务的计划，”该发言人对路透说。(完)
(编译 杜明霞；审校 陈宗琦)
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
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