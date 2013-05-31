日本个股：索尼聘请摩根士丹利与花旗，助其评估分拆旗下娱乐业务的可能性--报导

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透5月30日 - 媒体报导称，索尼 已经聘请摩根士丹利 和花旗集团 ，帮助该公司评估处置旗下娱乐业务的选项。
有线电视网CNBC周四引述未具名消息人士报导称，索尼已经聘请上述两家银行，但目前仍处于探索阶段。
摩根士丹利、花旗集团与索尼均不愿置评。
亿万富豪对冲基金投资人Daniel Loeb呼吁索尼分拆旗下获利情况颇佳的美国娱乐业务分支，包括好莱坞一家大型电影公司和一家业界领先的音乐公司。
当被问及Loeb的提议时，索尼社长兼执行长平井一夫表示，“我们需要认真考虑，作出决定，然后继续前行。”(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。