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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 08:14 BJT

日本个股：索尼聘请摩根士丹利与花旗，助其评估分拆旗下娱乐业务的可能性--报导

路透5月30日 - 媒体报导称，索尼 已经聘请摩根士丹利 和花旗集团 ，帮助该公司评估处置旗下娱乐业务的选项。

有线电视网CNBC周四引述未具名消息人士报导称，索尼已经聘请上述两家银行，但目前仍处于探索阶段。

摩根士丹利、花旗集团与索尼均不愿置评。

亿万富豪对冲基金投资人Daniel Loeb呼吁索尼分拆旗下获利情况颇佳的美国娱乐业务分支，包括好莱坞一家大型电影公司和一家业界领先的音乐公司。

当被问及Loeb的提议时，索尼社长兼执行长平井一夫表示，“我们需要认真考虑，作出决定，然后继续前行。”(完)
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