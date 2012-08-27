索尼明年3月将停产PC用光驱--报导

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透东京8月25日电---《朝日新闻》周六报导称，索尼(6758.T)将於明年3月停止生产PC用光驱。这是该公司旨在提振业绩的重组计划之一。
报导称，位於厚木市（Atsugi）的Sony Optiarc将停止生产PC用光驱，此举将导致厚木市本地及马来西亚工厂合计至少约390名员工被裁。
Sony Optiarc是索尼和NEC (6701.T)的合资公司，成立於2006年，两年後成为索尼全资子公司，因PC销售不断下降，加上面临外国对手的激烈价格竞争，该公司业绩始终不佳。
今年4月，索尼新任总裁平井一夫推出重振公司计划，将公司的未来押注在Xperia智能手机、游戏及数字图像等移动设备业务上，同时还开发医疗等新业务。
平井一夫还宣布在本财年将裁员1万人，并大规模削减电视业务的成本。上述裁员规模占该索尼全球员工总数的6%，电视业务过去10年累计亏损约120亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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