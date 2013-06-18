日本个股：美国Third Point增持索尼股份，提议部分拆分其娱乐业务

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京6月18日 - 纽约对冲基金公司Third Point周二表示，其已提高在索尼 持股，并找机会向索尼董事会提出其建议，部分拆分该公司娱乐业务。
Third Point在给索尼社长平井一夫的信件中称，其将索尼持股增至7,000万股，价值14亿美元。
“鉴于我们的持股规模，我们重申我们要进入索尼董事会的提议，”该基金在其信件中称。路透阅读了这封信。
索尼拒绝对Third Point声明予以评论，将密切检视内容。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。