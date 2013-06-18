日本个股：美国Third Point增持索尼股份，提议部分拆分其娱乐业务

路透东京6月18日 - 纽约对冲基金公司Third Point周二表示，其已提高在索尼 持股，并找机会向索尼董事会提出其建议，部分拆分该公司娱乐业务。

Third Point在给索尼社长平井一夫的信件中称，其将索尼持股增至7,000万股，价值14亿美元。

“鉴于我们的持股规模，我们重申我们要进入索尼董事会的提议，”该基金在其信件中称。路透阅读了这封信。

索尼拒绝对Third Point声明予以评论，将密切检视内容。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)