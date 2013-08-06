更新版-日本个股：索尼拒绝要求分拆娱乐部门的提议，股价大跌逾5%

(新增更多细节)

* 索尼表示分拆计划将阻碍内容与硬件部门的协作

* 索尼承诺将对娱乐部门增加信息披露

* 索尼股价下跌5%，但今年迄今已上涨逾一倍

路透东京8月6日 - 日本索尼公司 周二拒绝了激进投资者Daniel Loeb要求分拆其部分娱乐业务的提议，称其仍将从内容与硬件的结合中获得协作效益，并表示将在娱乐业务方面增加信息披露。

索尼的决定将结束Loeb旗下对冲基金Third Point LLC三个月以来的努力。该基金试图劝说索尼卖出其盈利的娱乐业务部门--电影、电视和音乐--多达五分之一的业务，以获取流动资金来振兴电子业务。

“索尼董事会已经一致决定，认为保有我们100%的娱乐业务是最好的选择，也符合索尼的战略，”索尼社长兼CEO平井一夫在致Loeb的信函中表示。该信函已由索尼公司发布。

Third Point尚未回应对此置评的要求。

Loeb持有的股票和以现金结算的股份掉期约占索尼股份的7%。他此前称索尼的娱乐部门管理不善，还希望该部门信息更为透明和更加负责。

索尼在宣布声明后，股票在周二早盘大跌多达5.52%，但市场人士表示这一事件可能还未结束。

“我认为Third Point出售其股票的可能性不大，”Myojo Asset Management的执行长Makoto Kikuchi表示，并称Third Point还可能会向包含大量外国投资者的索尼股东直接发起请求。