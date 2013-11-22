索尼影视娱乐将把重点转向电视制作

路透11月21日 - 索尼(6758.T)(SNE.N)高管在加州卡尔弗对投资者表示，旗下影视娱乐公司(SonyPictures Entertainment)将减少电影制作，并从电影向高收益的电视制作和电视频道运营进行“重大”转型。

索尼作出这一声明的同时，正在努力寻求投资者的支持。5月时，对冲基金投资人DanielLoeb曾写信呼吁索尼向投资者分拆旗下娱乐业务分支，并采取措施改善制片厂的盈利情况。

索尼影视娱乐公司执行长Michael Lynton称，该公司已确定了在未来两三年削减2.5亿美元管理和采购费用。

他表示，该公司正与“第三方”合作以确认进一步削减的内容--此前媒体报导称此对象为Bain & Co。

Lynton预计，该公司包括电影和电视的影片业务在2015财年营收将为84亿美元，营业利润率为7.4%。该公司预计音乐业务营收为48亿美元，营业利润率为9.5%。

索尼影视娱乐公司董事长AmyPascal表示，该公司将减少电影的制作数量，明年将推出不到20部电影，少于此前几年的每年23部。她表示，该公司明年夏季将有四部电影作品，而今年夏天为九部。(完)

(编译 朱晓军；审校 李婷仪)

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